Местные избранники объявляют о поддержке нового правительства Молдовы ...

(DOC) Примар и местные советники села Петичень, Каларашского района объявили о признани и поддержке правительства Майи Санду.

Местные избранники утвердили в воскресенье соответствующее заявление, - сообщает издание Unimedia.

Ранее о поддержке нового правительства объявил мэр города Тараклия Сергей Филипов, призвавший своих коллег по всей стране поддержать новое правительство и парламентское большинство.

Ранее уже сообщалось о том, что парламент Молдовы объявил вне закона продолжающее незаконно продолжающее действовать правительство Павла Филипа, а также полностью контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Конституционный суд.

Постановление об этом было единогласно принято 61 депутатом парламента Молдовы на состоявшемся в воскресенье заседании Парламента.

В принятом постановлении была констатирована узурпация государственной власти Демпартией, а созданное ею предыдущее правительство во главе с Павлом Филипом объявлено вне закона.

Вечером 9 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление, согласно которому Евросоюз признал новое правительство во главе с Майей Санду

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