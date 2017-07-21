Местные избранники объявляют о поддержке нового правительства Молдовы
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(DOC) Примар и местные советники села Петичень, Каларашского района объявили о признани и поддержке правительства Майи Санду.
Местные избранники утвердили в воскресенье соответствующее заявление, - сообщает издание Unimedia.
Ранее о поддержке нового правительства объявил мэр города Тараклия Сергей Филипов, призвавший своих коллег по всей стране поддержать новое правительство и парламентское большинство.
Ранее уже сообщалось о том, что парламент Молдовы объявил вне закона продолжающее незаконно продолжающее действовать правительство Павла Филипа, а также полностью контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Конституционный суд.
Постановление об этом было единогласно принято 61 депутатом парламента Молдовы на состоявшемся в воскресенье заседании Парламента.
В принятом постановлении была констатирована узурпация государственной власти Демпартией, а созданное ею предыдущее правительство во главе с Павлом Филипом объявлено вне закона.
Вечером 9 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление, согласно которому Евросоюз признал новое правительство во главе с Майей Санду
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