Три ведущие российские газеты вышли с единой полосой, осудив репрессии в отношении журналиста Голунова ...

Российские ведущие деловые издания РБК, КоммерсантЪ и Ведомости выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков.

Впервые, первые полосы в печатных версиях изданий вышли в едином стиле. Суммарный тираж изданий превышает 600 тысяч экземпляров.

На первой полосе изданий "Я/Мы Иван Голунов"."Я/Мы Иван Голунов" – аналогия французского лозунга "Je suis Charlie", который был использован по всему миру как символ осуждения после убийства 12 сотрудников редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Редакции изданий также выступили с совместным заявлением, осудив преследование журналиста издания Meduza за его профессиональную деятельность.

"Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.

Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью", - говорится в совместном заявлении.

В этой связи редакции газет потребовали детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаивают на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

Власти обвиняют журналиста Ивана Голунова в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заявляет, что наркотики ему подбросили полицейские. Накануне суд отправил Голунова под домашний арест сроком на два месяца – на фоне массовой кампании солидарности в России и по всему миру.