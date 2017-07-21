США предостерегают Молдову от развития силового сценария

Госдепартамент США призвал "все партии Молдовы" к сдержанности и договороспособности.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус по ситуации в Молдове.

"Соединенные Штаты призывают все партии Молдовы проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и в соответствии с основными правами. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства.

Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты продолжат поддерживать", - говорится в пресс-релизе.

Вечером 9 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление, согласно которому Евросоюз признал новое правительство во главе с Майей Санду.