Казахстан выбрал президента ...

Таким образом, в результате досрочных президентских выборов действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набирает по предварительным данным около 70% голосов избирателей. Его основной соперник Амиржан Косанов набрал порядка 15%. Полиция сообщила о незначительнорм количестве нарушений, связанных с агитацией в день тишины, однако они не повлияют на результаты выборов, передает Euronews.

Касым-Жомарт Токаев временно исполнял обязанности президента с марта 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев, возглавлявший государство почти 30 лет, сложил полномочия. По данным ЦИК Казахстана, явка на президентских выборах превысила 77%. По местным законам, порога явки нет, выборы будут признаны в любом случае. Кандидату для победы необходимо набрать хотя бы половину голосов избирателей.

Выборы были назначены после отставки Назарбаева в марте нынешнего года. Первый президент Казахстана при этом сохранил в своих руках значительную власть.

В то же время, в день выборов в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек.

Радио "Свобода" сообщает, что в Алматы после объявления результатов выборов в понедельник вновь начались протесты и возобновились задержания.