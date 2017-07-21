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Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой

Опубликовано : 10 июнь 2019 г. 10:57 | Просмотров: 752 | Категория: Мир

Спецслужбы соседнего государства оперативно отслеживают сложившуюся в Молдове внутриполитическую ситуацию.

В связи с дестабилизацией политической обстановки в Молдове Служба безопасности Украины приняла решение усилить контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан РФ. Об этом в понедельник утром сообщила пресс-служба СБУ.

“В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе. С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанного с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины, касающийся радикально настроенных граждан Российской Федерации”, - цитирует сообщение Интерфакс-Украина.

Издание также сообщает, что вечером 9 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что провел расширенное совещание на базе СНБО в связи с обострением политического кризиса в Молдове.

Вечером 9 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление, согласно которому Евросоюз признал новое правительство во главе с Майей Санду. 10 июня обнародован пресс-релиз Госдепа США, где также по сути признаётся новое правительство и содержится призыв избегать развития силового сценария.


Метки к статье: Служба безопасности Украины, усиленные режим, контрразведка, политическая ситуация, дестабилизация

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