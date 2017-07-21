Сторонники Плахотнюка под покровительством полиции оккупировали Дом правительства

Десятки активистов Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, а также сотни сотрудников спецподразделений полиции взяли в осаду Дом правительства. Здание также окружено спецподраделениями полиции.

Препятствуя мирной передаче власти, бывшее правительство Демпартии распорядилось взять под усиленную охрану здание правительства, Вокруг которого также разбиты палатки активистов Демпартии Владимира Плахотнюка.

Накануне, глава нового правительства Майя Санду объявила, что первое заседание нового правительства состоится в здании парламента в 11 часов. Премьер-министр сообщила что сразу после заседания, новые министры направятся в Дом правительства и возглавляемые ими министерства.

Ранее уже сообщалось о том, что парламент Молдовы объявил вне закона продолжающее незаконно продолжающее действовать правительство Павла Филипа, а также полностью контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Конституционный суд.

Постановление об этом было единогласно принято 61 депутатом парламента Молдовы на состоявшемся в воскресенье заседании Парламента.

В принятом постановлении была констатирована узурпация государственной власти Демпартией, а созданное ею предыдущее правительство во главе с Павлом Филипом объявлено вне закона.

Вечером 9 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление, согласно которому Евросоюз признал новое правительство во главе с Майей Санду.

Фото: Jurnal.md