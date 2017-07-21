Унионисты обвиняют Додона в `предательстве Родины` ...

Общественная унионистская организация ”Credința Patriei” поддержала узурпировавшего власть Плахотнюка и обратилась в прокуратуру с требованием открыть уголовное дело против Игоря Додона.

Глава ассоциации Геннадий Косован уверен, что действия занимающего должность президента Игоря Додона необходимо квалифицировать по статье 337 УК “Предательство Родины”. Соответствующее обращение подписали восемь представителей организации ”Credința Patriei” и лично Косованом.

“8 июня в публичном пространстве появилось несколько видеозаписей, на которых гражданин Игорь Додон, который занимает должность президента Республики Молдова, насколько это видно, по требованию и настоянию Российской Федерации, заявляет и пытается заставить представителей Демократической партии Молдовы предпринять ряд антиконституционных действий, направленных против суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова”, – цитирует текст документа Ziarul de Garda. Издание также отмечает, что согласно законодательству, президент НЕ может быть привлечён к уголовной ответственности без согласия парламента.

9 июня парламент Молдовы объявил вне закона продолжающее незаконно продолжающее действовать правительство Павла Филипа, а также Конституционный суд. В этот же день объявленный вне закона и полностью контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента лидера фракции ДПМ Павла Филипа и объявил о роспуске парламента. Позже Филип подписал "указ" о роспуске парламента, назначив выборы на 6 сентября.