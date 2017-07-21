Глава полиции Молдовы был уволен новым правительством ...

Пынзарь был уволен по инициативе вице-премьера, министра внутренних дел Андрея Нэстасе, который обвинил его в аморальном поведении, сообщив, что Пынзарь "был полностью вовлечен в события 7 апреля 2009 года, продемонстрировал, что прислуживает преступному режиму".

Решение правительства об отставке Александра Пынзаря с должности главы Генерального инспектората полиции МВД было утверждено единогласно.

Сразу же, правительство утвердило в должности начальника Генерального инспектората полиции МВД бывшего судью Георгия Балана. Балан ранее был уволен из судебной системы после того, как открыто подверг критике подчинение судебной системы олигарху Владимиру Плахотнюку.

На этом же заседании правительства было единогласно утверждено решение об увольнении с должности директора Национальной кассы соцстрахования Тамары Андрушка, которая ранее была одним из менеджеров в бизнес-структурах Плахотнюка.