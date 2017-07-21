Россия признала новое правительство Молдовы ...

МИД Российской Федерации распространил Заявление в связи с ситуацией в Республике Молдова после формирования нового правительства во главе с Майей Санду.

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года.

Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны. Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами", - говорится в Заявлении МИД России.