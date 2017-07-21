МЕНЮ
Twitter
﻿ 125
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:59  

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция объявили о признании нового правительства Молдовы

17:34  

Партия Плахотнюка объявила о готовности к переговорам с конституционными властями Молдовы

16:33  

Молдавские диаспоры в Европе организуют акции в поддержку законно избранного правительства

14:41  

Мэр Бельц поддерживает законно избранное правительство Майи Санду

14:20  

Додон сообщил, что Плахотнюк готовит его физическое устранение

13:49  

Ткачук: Настал момент объединения! Победа может быть только такой!
все новости

Ткачук: Настал момент объединения! Победа может быть только такой!

Опубликовано : 10 июнь 2019 г. 13:49 | Просмотров: 3701 | Категория: Аналитика сети

Экс-депутат парламента, доктор истории Марк Ткачук считает, что к прошлым преступлениям режима с каждым часом прибавляются всё новые, а главари готовятся к последнему бою. Именно сейчас настал момент для консолидации всего общества.

Своим мнением эксперт поделился в соцсети. Он выделил три главных, на его взгляд, момента в нынешней политической ситуации в Молдове.

“Первое. Понятно, что этот режим – режим Плахотнюка-Канду-Филипа-Сырбу-Решетникова падет. Понятно, что в последние дни и часы главари этого режима многократно усугубили свою вину. К старым преступлениям добавляются не менее тяжкие, а именно: силовой захват государственной власти, вооруженный мятеж, насильственное изменение конституционного строя. Все это они делают открыто, не таясь, готовясь к своему последнему и решительному бою. В условиях уникального международного признания новой власти, главари старого режима взяли в заложники целую страну – нас с вами. И сейчас, прикрываясь гражданами нашей страны точно живым щитом, они выторговывают у международных партнеров Молдовы то ли выгодные условия капитуляции, то ли право на продление своей политики общенационального террора.

Второе. Понятно, что новое парламентское большинство и новое правительство для многих из нас слишком далеки от представлений о той честной, справедливой и сильной власти, которая должна была прийти на смену олигархическому правлению. Но эта новая власть уже создает правовые условия для того, чтобы мы – граждане, наконец, могли влиять на демократический процесс, без шантажа, подкупа и запугивания участвовать в свободных выборах, доверять своей судебной системе, свободно критиковать любых политиков и главное – поверить в возможность положительных изменений в Республике Молдова. Новая власть впервые создает обстановку, когда уже не важно, как мы себя называем – румынами или молдаванами, на каких языках мы говорим, когда отступают в прошлое идиотские геополитические споры о выборе между западом и востоком, когда впервые за долгие-долгие годы становится важным, что именно мы говорим и что именно мы способны сделать сообща.

Третье. То, что происходит сейчас в Молдове – это не конфликт старого и нового правительства, отдельных политиков и политических партий. Это конфликт между теми, кто насильственно удерживает власть и народом Республики Молдова. Это конфликт между террористами и теми, кто не желает быть молчаливыми заложниками и покорными жертвами той показательной бойни, к которой готовится Владимир Плахотнюк. Новая власть, кажется, с трудом еще осознает подобный расклад сил и мечтательно верит, что министерские кабинеты им откроют послы ЕС, США и России. Новая власть должна быстрее осознавать, что – это не власть Санду, Гречаной или Додона, что в новых обстоятельствах она способна и обязана заручиться поддержкой абсолютного большинства молдавского общества”, - пишет Ткачук в своей публикации в Facebook. По его убеждению, настало время объединяться не только в парламенте, но и во всём молдавском обществе: победа может быть только такой.

“Именно поэтому пришло время нам выходить из социальных сетей, перестать умничать и ждать, когда где-то в глубине чьих-то кабинетов созреют зрелые и мудрые решения. Они никогда не созреют, пока мы останемся в позиции наблюдателей.

Пришло время создавать реальные структуры гражданского сопротивления и неповинения путчистам, пришло время организации мирной и массовой демонстрации нашей силы, пришло время объединяться не только в парламенте, но на улицах и площадях. Дело это не простое, но терять нам, кроме совести и достоинства, нечего! Победа может быть только такой!” – резюмирует Марк Ткачук.


Метки к статье: Марк Ткачук, консолидация, падение режима, преступления, объединение

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Ткачук: Настал момент объединения! Победа может быть только такой!

Ткачук: Настал момент объединения! Победа может быть только такой! ...

Просмотров: 3699
Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость`

Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость` ...

Просмотров: 2683
Додон убеждает своих однопартийцев потерпеть Плахотнюка во власти - Чубашенко

Додон убеждает своих однопартийцев потерпеть Плахотнюка во власти - Чубашенко ...

Просмотров: 14841
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки ...

Просмотров: 36138
Чубашенко: Заберите Плахотнюка навсегда. Хоть тушкой, хоть чучелом!

Чубашенко: Заберите Плахотнюка навсегда. Хоть тушкой, хоть чучелом! ...

Просмотров: 8314
Плахотнюк не исчез: плахотнюки расплодились и осели в структурах власти

Плахотнюк не исчез: плахотнюки расплодились и осели в структурах власти ...

Просмотров: 15337
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12519
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 37799
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35859
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14021
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81586
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 68853
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 57818
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44548
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42340
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38130
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36138
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35533
ВЛАСТЬ
Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция объявили о признании нового правительства Молдовы

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция объявили о признании нового правительства Молдовы

17:34  Партия Плахотнюка объявила о готовности к переговорам с конституционными властями Молдовы
14:20  Додон сообщил, что Плахотнюк готовит его физическое устранение
13:08  Россия признала новое правительство Молдовы
ЛЮДИ
У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Узурпировавший власть Плахотнюк обвинил новое правительство в узурпации

Узурпировавший власть Плахотнюк обвинил новое правительство в узурпации

09.06.2019  Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила о выборах парламента 6 сентября
08.06.2019  Боевики Плахотнюка разбили палатки перед Прокуратурой, МВД и другими госучреждениями
08.06.2019  Плахотнюк заговорил об узурпации власти в государстве



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (74)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker