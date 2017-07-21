Додон сообщил, что Плахотнюк готовит его физическое устранение ...

По словам Додона, угрожают расправой не только ему лично, но и его семье.

В этой связи он сообщил, что видит несколько сценариев давления со стороны структур Плахотнюка.

"По мнению Плахотнюка, если от меня избавиться, то законы по деогархализации страны не будут промульгированы. У него есть три сценария. Первый — это арест. Второй — это шантаж меня и моей семьи. Я хочу подчеркнуть, что шантаж не пройдет. Я буду стоять до конца. Я хочу обратиться к Плахотнюку: "Не трогайте мою семью". Я этого не позволю и никогда не прощу пролитые вечером слезы жены. Третий сценарий — это физическая расправа. Я знаю к чему они готовятся. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не сдадимся и будем идти до конца. Сейчас мы нуждаемся в поддержке наших граждан, в ваших заявлениях в поддержку легитимного правительства. Но не поддавайтесь на провокации", - заявил Игорь Додон.

Он также сообщил, что несмотря на угрозы расправы, его семья находится в Молдове.

Ранее уже сообщалось о том, что парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с Майей Санду и объявил вне закона продолжающее незаконно действовать правительство Павла Филипа, а также полностью контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Конституционный суд.

Постановление об этом было единогласно принято 61 депутатом парламента Молдовы на состоявшемся в воскресенье заседании Парламента.

Несмотря на это, преданные Плахотнюку министры отказались от демократической процедуры передачи власти новому правительству во главе с Майей Санду.