Мэр Бельц поддерживает законно избранное правительство Майи Санду ...

Об этом он заявил в комментарии для бельцкого издания ЕСП.

“В субботу избранные гражданами депутаты Парламента Республики Молдова подписали политические соглашение, избрали спикера и утвердили состав нового правительства. Считаю любые аргументы против этих решений надуманными. Никакая юридическая казуистика не может противостоять главному факту: суверен в Молдове — это её народ, а депутаты — его представители”, - сказал Григоришин, отвечая на вопрос журналистов, какую власть в стране он поддерживает.