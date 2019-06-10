Мэр Бельц поддерживает законно избранное правительство Майи Санду
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Примар северной столицы Николай Григоришин считает все аргументы против новой власти надуманными.
Об этом он заявил в комментарии для бельцкого издания ЕСП.
“В субботу избранные гражданами депутаты Парламента Республики Молдова подписали политические соглашение, избрали спикера и утвердили состав нового правительства. Считаю любые аргументы против этих решений надуманными. Никакая юридическая казуистика не может противостоять главному факту: суверен в Молдове — это её народ, а депутаты — его представители”, - сказал Григоришин, отвечая на вопрос журналистов, какую власть в стране он поддерживает.
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