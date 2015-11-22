Молдавские диаспоры в Европе организуют акции в поддержку законно избранного правительства ...

Об этом сообщает Ziarul de Garda со ссылкой на мероприятия, созданные представителями молдавской диаспоры в соцсетях.

“Режим Плахотнюка бьется между жизнью и смертью, но уходить не хочет, ставки слишком высоки. Нашей стране необходимо избавиться от диктатуры. Наша страна хочет быть свободной, и люди в ней хотят жить свободно. Давайте и мы поможем в деле окончательного падения режима Плахотнюка. 10 июня проводятся одновременные флешмобы по всей диаспоре. Приходите в Стратфорд с флагами и хорошим настроением”, - говорится на странице лондонского мероприятия.

Акции начнутся в 19.00 по местному времени одновременно в Брюсселе и Лондоне.