Молдавские диаспоры в Европе организуют акции в поддержку законно избранного правительства
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В Брюсселе и Лондоне пройдут флешмобы в поддержку правительства Майи Санду.
Об этом сообщает Ziarul de Garda со ссылкой на мероприятия, созданные представителями молдавской диаспоры в соцсетях.
“Режим Плахотнюка бьется между жизнью и смертью, но уходить не хочет, ставки слишком высоки. Нашей стране необходимо избавиться от диктатуры. Наша страна хочет быть свободной, и люди в ней хотят жить свободно. Давайте и мы поможем в деле окончательного падения режима Плахотнюка. 10 июня проводятся одновременные флешмобы по всей диаспоре. Приходите в Стратфорд с флагами и хорошим настроением”, - говорится на странице лондонского мероприятия.
Акции начнутся в 19.00 по местному времени одновременно в Брюсселе и Лондоне.
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