Партия Плахотнюка объявила о готовности к переговорам с конституционными властями Молдовы ...

О готовности к переговорам объявил вице-председатель ДПМ Андриан Канду на проведенном в понедельник брифинге.

Как заявил Канду, это решение было принято после встречи с послами стран Евросоюза.

В этой связи он объявил, что для ведения переговоров "для преодоления блокады" была уполномочена группа под во главе с вице-председателем ДПМ Владимиром Чеботарем.

По мнению Канду, почти все заявления иностранных партнеров Молдовы говорят именно "о необходимости соблюдать закон".

"И если нам рекомендуют соблюдать закон и правовое государство, тогда мы должны соблюдать закон, Конституцию и Конституционный суд", - в привычной для него ироничной манере заявил Канду, настаивая на абсолютной законности всех последних решений контролируемого Плахотнюком Конституционного суда.

В то же время, он вынужден был признать, что "правовых решений у нас мало либо их совсем нет". "Поэтому, нужно решить проблему политическим путем", - добавил Канду.

"Призываем парламентские фракции к диалогу для преодоления этой ситуации и для того, чтобы выйти из этой блокады. Приглашаем сегодня парламентские партии, в особенности ПСРМ, Блок ACUM. Только путем переговоров, только путем диалога мы можем найти политические решения, способные принести нам стабильность и, самое главное, не допустить эскалации ситуации", - объявил Канду.

В ответ, представители парламентского большинства публично озвучили свои переговоров, отметив, что Демпартии необходимо полностью разблокировать работу государственных ведомств и вернуться на работу в парламент.

"Доносим общую позицию по итогам заявления ДПМ. В первую очередь, ждем от ДПМ, что они освободят государственные институты, отзовут оттуда своих всех, так скажем, "спортсменов", чтобы министры попали в госведомства, чтобы структуры были по-настоящему функциональными", - заявил представитель блока ACUM Игорь Гросу в ходе совместного брифинга представителей Партии социалистов и Блока ACUM.

Кроме того, он добавил, что фракции ДПМ надо вернуться в законный парламент на работу.

"У нас законные парламент и правительство. Поэтому все ведомства должны нормально работать", - отметил Гросу.

Ранее уже сообщалось, что отказываясь от демократической передачи власти новому правительству во главе с Майей Санду, бывшее правительство Демпартии блокировало доступ в Дом правительства.