Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция объявили о признании нового правительства Молдовы ...

Правительство Майи Санду, созданное в результате Временного соглашения между Блоком ACUM и ПСРМ было признано в совместном заявлении правительств Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции.

Соответствующее Совместное заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция с пристальным вниманием следят за последними событиями в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства.

В нынешнем конституционном кризисе мы видим и поддерживаем Парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные.

Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за разрешение этого конституционного кризиса мирными средствами", - говорится в Совместном заявлении правительств Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции.