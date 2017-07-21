Партия Шора свозит людей из пригородов для беспорядков в Кишиневе ...

(ФОТО) Активисты Партии "Шор" организовывают массовый подвоз людей в центр Кишинева, оплачивая им участие в акциях против нового правительства.

Как сообщили агентству OMEGA посетители сайта, в понедельник, около 23 часов, от здания Примарии города Криково отъехал автобус с людьми, которым было обещано по 500 леев за ночь.

Известно, что людей подвозят к правительственным учреждениям, где они будут якобы защищать "конституционную власть" Демпартии.