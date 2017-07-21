Партия Шора свозит людей из пригородов для беспорядков в Кишиневе
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(ФОТО) Активисты Партии "Шор" организовывают массовый подвоз людей в центр Кишинева, оплачивая им участие в акциях против нового правительства.
Как сообщили агентству OMEGA посетители сайта, в понедельник, около 23 часов, от здания Примарии города Криково отъехал автобус с людьми, которым было обещано по 500 леев за ночь.
Известно, что людей подвозят к правительственным учреждениям, где они будут якобы защищать "конституционную власть" Демпартии.
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