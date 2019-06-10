Швейцария признала новое правительство Молдовы ...

Швейцарское Бюро по Сотрудничеству в Молдове объявило о признании Швейцарией избрания нового спикера и нового правительства во главе с Майей Санду.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Бюро в соцсетях, в котором отмечается, что "Швейцария поддерживает политические, социальные и экономические переходные процессы в Республике Молдова с 2000 года и по-прежнему привержена делу содействия повышению благосостояния населения Молдовы".

"Парламент Республики Молдова в прошлую субботу принял решение избрать нового спикера и сформировать новое правительство. Швейцария с нетерпением ожидает продолжения оказания помощи в области сотрудничества в целях развития.

После последних политических событий Швейцария призывает все политические партии и институты вступить в мирный диалог для разрешения этого политического кризиса. Спокойствие и сдержанность должны преобладать на благо всех молдаван.

Швейцария приветствует просьбу Генерального секретаря Совета Европы о том, чтобы Венецианская комиссия вынесла срочное заключение по последним решениям Конституционного суда Молдовы", - говорится в официальном заявлении властей Швейцарии.