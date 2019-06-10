Плахотнюк лично предлагал Кремлю секретный план по федерализации Молдовы – Козак ...

Об этом Козак сообщил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

В частности, спецпредставитель Владимира Путина отметил, что в ходе прошедшей 3 июня в Кишиневе его встречи с представителями ДПМ, Владимир Плахотнюк передал конверт об условиях создания коалиции с Партии социалистов.

"Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии", - отметил Дмитрий Козак, добавив, что Плахотнюк предложил эту тему, несмотря на то, что "тема урегулирования приднестровского конфликта, тем более федерализации Молдовы, ни с кем из политических партий не обсуждалась" в виду бессмысленности ее обсуждения в нынешних условиях.

Примечательно, что сам Плахотнюк развернул целую медийную кампанию, обвинив в предательстве Молдовы Игоря Додона, который по мнению лидера ДПМ "предложил русским план федерализации Молдовы".