Примар города Бессарабка поддержал правительство Майи Санду ...

О своей поддержке нового правительства примар Бессарабки Валентин Чимпоеш сообщил в соцсетях, выразив уверенность, что его решение будет поддержано горожанами.

Чимпоеш заявил, что принял решение даже несмотря на то, что "кое-кто из нынешней коалиции заигрывал с Демократической партией". "Я поддерживаю нынешнее правительство, сформированное партией социалистов и блоком АКУМ. Надеюсь на то, что конструктивная работа в парламенте и правительстве даст свои плоды, которые помогут Молдове развиваться и поднимут уровень жизни наших граждан", - говорится в заявлении примара города Бессарабка Валентина Чимпоеш.