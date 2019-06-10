Примар города Бессарабка поддержал правительство Майи Санду
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О своей поддержке нового правительства примар Бессарабки Валентин Чимпоеш сообщил в соцсетях, выразив уверенность, что его решение будет поддержано горожанами.
Чимпоеш заявил, что принял решение даже несмотря на то, что "кое-кто из нынешней коалиции заигрывал с Демократической партией". "Я поддерживаю нынешнее правительство, сформированное партией социалистов и блоком АКУМ. Надеюсь на то, что конструктивная работа в парламенте и правительстве даст свои плоды, которые помогут Молдове развиваться и поднимут уровень жизни наших граждан", - говорится в заявлении примара города Бессарабка Валентина Чимпоеш.
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