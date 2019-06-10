Нарушившие закон судьи Конституционного суда обрушились с обвинениями ...

Находящийся под полным контролем олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка Конституционный суд обвинил всех недовольных его антиконституционными решениями "в политическом давлении на Суд", назвав их "врагами демократии".

Во вторник Конституционный суд распространил пресс-релиз, в котором "сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергся в последние дни". В то же время, в Суде считают, что все принятые им решения "являются законными и должны быть исполнены".

В своих выводах нарушившие Конституцию судьи руководствуются "ценностями демократии" и настаивают на своей несменяемости в течение срока полномочий. "Любое влияние или вмешательство со стороны политического класса страны или извне недопустимо и должно рассматриваться как нападение на Конституцию. Ни одна политическая цель не может оправдать пренебрежение и нападения на единственные законные органы конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных ценностей преемственности права и демократии. Те, кто призывает к роспуску суда, на самом деле, в Республике Молдова являются врагами демократии", - говорится в пресс-релизе.

Ранее уже сообщалось, что полностью контролируемый олигархом Плахотнюком Конституционный суд был использован для государственного переворота, незаконного роспуска парламента и непризнания всех решений созданного в парламенте большинства, а также нового правительства во главе с Майей Санду.