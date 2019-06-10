Саакашвили призвал народ Молдовы вернуть себе страну и посадить олигарха в тюрьму ...

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поприветствовал приход к власти в Молдове антиолигархических сил и призвал народ страны к мобилизации против узурпаторов.

Послание в адрес жителей нашей страны политик публиковал на своей странице в соцсети.

“Это историческое событие, когда оппозиция наконец-то нашла силы соединиться, сформировать правительство, стать властью и объявить, что страна захвачена олигархом. Наши страны – и Грузия, и Молдова, и Украина – были полностью захвачены олигархами”, - подчеркнул в своем обращении Саакашвили. Он отметил также, что первый “прорыв” произошел в Украине с уходом Порошенко, и вот теперь настала очередь Молдовы избавиться от захватившего власть олигарха.

“Сейчас партия олигарха Плахотнюка незаконно занимает государственные здания, она пытается узурпировать власть. Это и есть попытка государственного переворота... Думаю, что результатом этого должна быть мобилизация народа. Народ должен вернуть себе власть, вернуть себе богатства страны и саму страну. Народ должен заставить олигарха ответить по всей строгости закона”, - призвал Михаил Саакашвили.