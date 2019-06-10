Отменены подписанные Павлом Филипом указы о роспуске парламента и проведении досрочных выборов
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Высший совет безопасности расценил, как незаконные, указы "временно исполняющего обязанности президента" Павла Филипа, подписанные на основании антиконституционных решений Конституционного суда.
В результате, президент Игорь Додон сообщил во вторник, по завершении заседания ВСБ, что своим указом он отменил указы Павла Филипа о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов на 6 сентября, "как несоответствующие конституционным нормам".
Доодн также сообщил, что Высший совет безопасности расценил все последние решения Конституционного суда, как "противоречащие Конституции и угрозу национальной безопасности".
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