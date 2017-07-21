Чубашенко: Уничтожив Плахотнюка, ACUM и ПСРМ перейдут к уничтожению друг друга ...

Член “Нашей Партии”, публицист Дмитрий Чубашенко считает, что вслед за основным блюдом – Плахотнюком – на десерт съедят и Додона. Анализом сложившейся в Молдове политической ситуации политик поделился в своём блоге.

“От некоторых коллег, даже с проевропейской «резьбой», можно услышать призывы «пока не трогать Игоря Додона», как бы обнулив весь его бэкграунд, потому что он перешел на сторону «сил добра», выступающих против злодея Плахотнюка. Странно слышать это от представителей прозападного «гражданского общества», которые в нормальных условиях без устали призывают к общественному контролю над властью. Какой-то конъюнктурный, оппортунистический у них контроль получается: здесь проверяем, а тут сбавляем обороты.

При любых обстоятельствах ни один политик не должен рассчитывать на индульгенцию от общества. Тем более президент. Тем более, такой, как Додон. Мы просто обязаны его “трогать”, - пишет в своей публикации журналист. По его наблюдениям, в последние дни занимающий должность президента Игорь Додон проявляет несдержанность в заявлениях и “истерит” на публике, что выдаёт его внутренний дискомфорт и даже страх.

“Вначале одно наблюдение о поведении Додона в последние дни. Начиная с пятницы, он явно истерит. Не припомню, чтобы президент какой-то другой страны в прямом эфире заявлял о том, что кто-то намерен его ликвидировать физически, или что он не простит кому-то слезы жены. Это выглядит как-то по-бабски, примерно, как реакция Сырбу на пощечину Григорчука. Додон рассчитывает вызвать жалость у миоритически настроенной части населения, чтобы сердобольные женщины запричитали «Мэй-мэй-мэй! Смотри, что эти сволочи делают с президентом!»? Как-то несерьезно все это. Не должен президент публично объявлять, что его хотят убить, уже хотя бы потому, что он ставит в дурацкое положение тех, кто обеспечивает его безопасность. Если у тебя есть информация о том, что на тебя готовится покушения, следует обратиться в правоохранительные органы. В Уголовном кодексе есть специальная статья «Покушение на жизнь Президента Республики Молдова, Председателя Парламента, Премьер-министра», которая предусматиривает наказание вплоть до пожизенного заключения. Компетентные органы должны рассмотреть такое заявление и проинформировать общественность о том, насколько реальна угроза покушения на жизнь Додона, и если реальна, то кто за это преступление пойман и наказан. Если это не будет сделано, то заявления Додона следует расценивать, как пустой треп, как дешевый пиар с целью вызвать к себе жалость.

Важнее другое. Сам факт истерики Додона говорит о том, что он испытывает сильнейший внутренний дискомфорт из-за той ситуации, в которой оказался. Если до сих пор пребывание в президентском кресле приносило ему только печеньки и шоколадки, было комфортным и безопасным, то сейчас все не так”, - подчёркивает Чубашенко. Если раньше сотрудничество Додона с мафией приносило ему комфорт и чувство безопасности, то после прихода антиолигархической власти в новой конструкции он оказался “слабым звеном”, поясняет политик.

“Додон был составной частью мафиозной системы захваченного Плахотнюком государства. Плахотнюк помог Додону избраться президентом в 2016 году, и они замечательно сотрудничали. Додон не хотел выходить из мафии. Он до последнего саботировал создание коалиции ПСРМ с блоком ACUM. Его затолкали в этот альянс буквально пинками. Понятное дело, что мафии это не понравилось. Из мафии просто так не уходят, и она решила Додона проучить. Это логично.

До самого последнего момента Додон не занимался реальной политикой. Он был увлечен пиаром и самолюбованием, осваиванием теневых бюджетов, повышением своего благосостояния и оказанием режиму Плахотнюка весьма полезных услуг, таких, как голосование за Тимофти, назначение нужных режиму генпрокурора, судей, послов и других чиновников, утверждение смешанной системы выборов, продажа гражданства иностранцам, налоговая амнистия, забвение кражи миллиарда, утверждение коррупционных схем типа «Арена Кишинэу», депортация и отправка в тюрьму турецких учителей и т.д. и т.п.

Приведение к присяге правительства ПСРМ-ACUM во главе с Майей Санду было, пожалуй, первым серьезным политическим решением, которое вынужден был принять Додон. Это решение мафии сильно не понравилось, и Додон впал в истерику.

Другой причиной дискоморта и истерического поведения Додона, очевидно, является то, что в результате создания коалиции ПСРМ-ACUM возникла конструкция, в которой его дальнейшая роль непонятна. В системе Плахотнюка место Додона было понятно, а в новой власти нет. Понятно только, что в этом альянсе он является слабым звеном.

До сих пор Додон позиционировал себя, как неформальный лидер ПСРМ, но в ночь с пятницы на субботу стало очевидно, что ПСРМ повела себя не так, как хотел Додон. Он попытался на ходу переобуться, переметнувшись на сторону победивших «сил добра», но в действительности произошло так, что на гребень волны вынесло двух женщин — Зинаиду Гречаную и Майю Санду. Ключевые решения приходится принимать им. Для Санду Додон никогда не был авторитетом, а сейчас он перестает быть таковым и для спикера с фракцией. Они могут спокойно обходиться и без него”, - отмечает политик. Додон выглядит чужим на этом празднике борьбы с режимом Плахотнюка, считает он.

“Все пошло не так, как хотелось Додону. События проходят мимо него. Он пытается сохранить себя в повестке дня, но выглядит чужим на этом празднике борьбы с режимом Плахотнюка. Додон тщится выдавать себя за какую-то важную деталь в механизме власти, но он как не был важной деталью при старой власти, так и не стал таковой при новой. Он больше не актуален.

Додон утратил свою актуальность после того, как у него не получилось выиграть на парламентских выборах. Он обещал всем взять большинство, но не взял. Питушковско-садовский бином рассчитывал и дальше морочить всем голову, но это всем надоело, и старая схема Плахотнюка-Додона была сломана. Что самое обидное для Додона, сломана Дмитрием Козаком. От него такого удара в спину он не ожидал.

Перспектива досрочных выборов давала Додону шанс и дальше надуваться, спекулируя на политической бирже своей важностью и нужностью. В ближайшее время досрочных выборов не будет. И чем ему заняться? Проводить заседания Совбеза? Но при коалиции ПСРМ Совбез точно так же ничего не решает, как он не решал и при власти ДПМ. Агитировать за кандидатов ПСРМ на местных выборах? Но и такая попытка найти себе какое-то применение не делает Додона менее неактуальным. Как был бесполномочным, так и остался.

И последнее. Додон может забыть о переизбрании на второй президентский срок. Без поддержки Плахотнюка это невозможно, а Плахотнюком начала заниматься «саночистка» в лице внешних партнеров и правительства Санду. Уничтожив Плахотнюка, ACUM и ПСРМ перейдут к уничтожению друг друга. Это неизбежный этап любой революции, даже такой несуразной, как контрпереворот против режима Плахотнюка. Вслед за основным блюдом — Плахотнюком — на десерт съедят и Додона. И это тоже логично”, - пишет в завершении своей публикации Дмитрий Чубашенко.