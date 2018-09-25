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ЕСПЧ обязал Молдову выплатить депортированным турецким учителям по €25 тысяч

Опубликовано : 11 июнь 2019 г. 13:07 | Просмотров: 496 | Категория: Страна

Согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Республика Молдова нарушила права турецких учителей, без суда и следствия высланных из страны в сентябре 2018 года.

По вердикту суда молдавское правительство должно выплатить пяти пострадавшим учителям (Ясын Оздил, Феридун Туфекчи, Муждат Челеби, Хасан Караджоглу, Реза Доган) по 25 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Адвокаты требовали вдвое большую сумму. Судьи согласились с доводами защиты и признали, что молдавские власти нарушили их право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

Напомним, 6 сентября 2018 года семь преподавателей сети молдо-турецких лицеев Orizont были задержаны по пути на работу и в оперативном порядке высланы в Турцию, где обвиняются в причастности

Напомним, семеро сотрудников, включая руководство молдо-турецкого лицея Orizont были насильно задержаны 6 сентября сотрудниками Службы информации и безопасности по обвинению в «терроризме» и «продвижению исламизма». На следующий день в нарушение международных норм молдавские власти тайно выслали их в Турцию, где они были отправлены в тюрьмы. Пятеро из семи депортированных учителей через своих адвокатов обратились в Европейский суд по правам человека.


Метки к статье: ЕСПЧ, международный суд, Orizont, турецкие учителя, депортация, компенсация

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