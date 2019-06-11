Конституционные власти Молдовы отменили смешанную избирательную систему ...

Согласно новому закону, выборы в парламент будут проходить по пропорциональной системе, то есть, на основе партийных списков, сообщает TV8.

Помимо этого в Кодекс о выборах внесены поправки, определяющие максимальную сумму пожертвований партиям в ходе электоральных кампаний. Так, физическое лицо может внести суммы, не превышающие шесть средних зарплат, а экономический агент – суммы, не превышающие 12 средних зарплат. Что касается молдавских граждан, работающих за пределами страны, то для них дозволенные для пожертвований суммы не должны превышать трёх средних ежемесячных зарплат по экономике. Госслужащие смогут жертвовать партиям не более 10 процентов от годового дохода, а сумма не должна превышать шести средних зарплат.