Минюст США потребовал экстрадиции Джулиана Ассанжа ...

Как сообщают крупные американские издания WP и CNN со ссылкой на собственные источники, запрос об экстрадиции журналиста был направлен властям Великобритании еще 6 июня. На данный момент Ассанж находится в тюрьме в пригороде Лондона, где отбывает наказание за нарушение условий выхода под залог.

Договор между США и Великобританией подразумевает, что запрос на экстрадицию необходимо отправить в течение 60 дней после задержания (прошло 11 апреля), передает РБК. В документе, как отмечает The Washington Post, могут быть указаны только предусмотренные соглашением Вашингтона и Лондона преступления.

Напомним, 11 апреля основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Это случилось после того, как президент Эквадора Ленин Морено объявил на своей официальной странице в Twitter об отказе журналисту в убежище. 1 мая Королевский суд района Сазарк в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил журналиста к 50 неделям тюремного заключения. 24 мая ему были предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам, что может вылиться в 170 лет тюрьмы.

Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.