В России по давлением общества журналист Иван Голунов был освобожден ...

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто.

Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, запись его выступления опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

"В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятия с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления", - сказал министр, цитируемый Би-би-си.

По его словам, во вторник журналист выйдет на свободу из-под домашнего ареста.

Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены, а главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить. Ходатайство об их освобождении от должности направлено президенту России Владимиру Путину.

Материалы внутреннего расследования, проведенного по делу Голунова подразделением собственной безопасности МВД, переданы в Следственный комитет России, добавил министр.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты.

Три ведущих российских деловых издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Во вторник к ним присоединилсь "Православие и мир", телеканал "Дождь", Bell - всего более 10 изданий.