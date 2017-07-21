Павел Филип тиражирует правовую безграмотность ...

Официально объявленный вне закона бывший премьер-министр, незаконно подписавший ряд указов президента утверждает, что президент якобы не может отменить подписанные не им указы.

Об этом Филип заявил журналистам на просьбу прокомментировать тот факт, что президент Игорь Додон отменил подписанные Павлом Филипом указы о роспуске парламента и о проведении досрочных парламентских выборов 6 сентября.

"Вы знаете, что я инженер-механик по специальности и не являюсь юристом по профессии, но очевидно, что президент не имел права аннулировать подписанные не им указы", - считает Филип на основании не известно каких норм.

Филип ничего не сказал про то, что указы не являются собственностью подписанта, а нормативным актом института власти.

Например в Украине, новоизбранный президент Владимир Зеленский аннулировал целый ряд указов своего предшественника Петра Порошенко, и никому не пришло в голову поставить под сомнение волю президента. Так было 24 мая, когда Зеленский отменил целый ряд указов Порошенко о назначении приближенных ему лиц на государственные должности. Так же было и 11 июня, когда президент Украины отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначениях в Высший совет правосудия.

Во вторник президент по решению Высшего совета безопасности президент Игорь Додон отменил указы Павла Филипа, которые он подписал в результате незаконных решений Конституционного суда.