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С третьей попытки Румыния признала новое правительство Молдовы

Опубликовано : 11 июнь 2019 г. 18:41 | Просмотров: 786 | Категория: Власть

После того, как дважды МИД Румынии поддержал позицию олигарха и лидера бывшей правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка, во вторник Румыния официально признала легитимность правительства Майи Санду.

Как отмечается в распространенном во вторник пресс-релизе МИДа Румынии в связи с событиями в Молдове правящую коалицию и новое правительство сформировал парламент, "избранный демократическим путем на выборах 24 февраля".

В этой связи МИД Румынии отмечает, что Румыния как стратегический партнер Молдовы считает, что "в демократическом государстве воля народа, выраженная на голосовании и отраженная в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге".

Румыния также выразила полную готовность продолжать сотрудничество с Молдовой при условии, что Молдова будет твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС, а также проводить реформы.

"Румыния также высоко ценит сохранения актуальности позиции Республики Молдова по приднестровскому урегулированию, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах и без нарушения ее проевропейского вектора", - говорится в заявлении МИД Румынии.


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