Офицеры полиции переходят на сторону законной власти ...

Группа полицейских объявила о своей поддержке законно избранной власти и призвала своих коллег последовать их примеру.

Заявление было сделано у стен парламента, сообщает JurnalTV.

“Мы с коллегами заявляем, что поддерживаем новое правительство. Мы призываем всех коллег последовать нашему примеру во избежание столкновений и беспорядков. Обращаемся к тем, кто сегодня вынужден выполнять незаконные приказы, выполнять грязную работу, присоединиться к нам. Я ветеран, работаю в полиции много лет, и я не боюсь. Вас много, вы достойные люди. Будьте верны данной вами клятве”, - заявил глава Национального инспектората расследований ГИП Анатолий Маковей.

По словам собравшихся офицеров, она пошли на этот шаг, потому что разочарованы прошлым руководством страны и возмущены совершёнными ими преступлениями.