В кабинете полицейского, поддержавшего законное правительство, проводят обыски
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В шестом управлении Национального инспектората расследований проходит спецоперация. В кабинете главы инспектората Анатолия Маковея идут обыски.
По словам работающих на месте корреспондентов портала Unimedia, здание управления заблокировано полицейскими, выполняющими приказы уволенного Пынзаря. Сотрудников управления не выпускают из здания. На место инцидента прибыл новый глава МВД Андрей Нэстасе.
Спецоперация организована по приказу объявленного вне закона главы ГИП Александра Пынзаря после того, как вечером 11 июня группа офицеров полиции во главе с Анатолием Маковеем объявили о поддержке законного правительства и призвали своих коллег поступить так же.
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