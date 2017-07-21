Сторонники Демпартии Плахотнюка пользуются в своих акциях палатками МВД ...

Об этом агентству OMEGA сообщил источник Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предоставленной информации, по личному распоряжению главы инспектората Михаила Харабаджиу, представителям Демпартии были выделены палатки, часть из которых ранее были предоставлены в качестве технической помощи правительством Чехии для пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, подразделения Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям привлечены для обеспечения питанием свезенных для блокирования госучреждений сторонников Демпартии Плахотнюка. Для этого незаконно используются продукты из государственного продовольственного резерва, предназначенного доя чрезвычайных ситуаций.

Ранее уже сообщалось, что бывшее правительство Демпартии, отказываясь передавать власть новому правительству Майи Санду, заблокировали здания министерств и Дома правительства. Примечательно, что полиция никак не реагирует на факт блокирования правительственных зданий и даже покровительствует свезенным Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка манифестантам.