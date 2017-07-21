В Москве на акции в поддержку Ивана Голунова задержаны десятки человек ...

12 июня в центре Москвы проходит митинг в поддержку журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Полиция сообщает о задержании более 90 человек, среди них – оппозиционер Алексей Навальный, поделившийся в соцсети фотографией из автозака. По словам участников акции, стражи порядка задерживают в основном тех, у кого майки и значки в поддержку Голунова, передает BBC.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты. Под давлением общественности 11 июня все обвинения были сняты и журналист отпущен на свободу. Несмотря на это сторонники Голунова вышли 12 июня на митинг в его поддержку.