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В Москве на акции в поддержку Ивана Голунова задержаны десятки человек

Опубликовано : 12 июнь 2019 г. 14:20 | Просмотров: 203 | Категория: Мир

В числе задержанных – оппозиционный политик Алексей Навальный. Митинг, собравший несколько сотен человек, не был согласован со столичными властями.

12 июня в центре Москвы проходит митинг в поддержку журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Полиция сообщает о задержании более 90 человек, среди них – оппозиционер Алексей Навальный, поделившийся в соцсети фотографией из автозака. По словам участников акции, стражи порядка задерживают в основном тех, у кого майки и значки в поддержку Голунова, передает BBC.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты. Под давлением общественности 11 июня все обвинения были сняты и журналист отпущен на свободу. Несмотря на это сторонники Голунова вышли 12 июня на митинг в его поддержку.




Метки к статье: Иван Голунов, митинг, задержания, Алексей Навальный, арест, обвинения

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