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Клан Плахотнюка не намерен подчиняться решениям Венецианской комиссии

Опубликовано : 12 июнь 2019 г. 14:59 | Просмотров: 1015 | Категория: Власть, Криминал

Полностью контролируемый олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком Конституционный суд не намерен учитывать мнение Венецианской комиссии Совета Европы, которая рассмотрит его последние решения по настоянию генсека Совета Европы.

Об этом в эфире телеканала N4 заявил вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

Канду, являющийся одним из приближенных Плахотнюку лиц, сообщил, что любое высказанное Венецианской комиссией мнение на заседании по Молдове будет носить исключительно рекомендательный характер.

"Никогда, абсолютно никогда решения Венецианской комиссии не влияли на решения конституционных судов стран-членов Совета Европы. Решение не будет иметь правовых последствий", - отметил Канду в связи с назначенным на 21 июня специальным заседанием Венецианской комиссии Совета Европы.

На этом заседании будет рассмотрена ситуация вокруг последних решений Конституционного суда Молдовы, после того, как 9 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 
Европы потребовал срочного заключения Венецианской комиссии о последних решениях Конституционного суда, определяющих роспуск парламента Молдовы.


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