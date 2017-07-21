Избранный президент Казахстана официально вступил в должность ...

Спустя всего три дня после внеочередных президентских выборов в Казахстане избранный глава государства Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны и официально вступил в должность.

Выступая с инаугурационной речью, Токаев пообещал, что до начала осени правительство подготовит проект реформ, призванных снизить коррупцию в стране, сообщает Euronews.

Церемония инаугурации состоялась в Нур-Султане, во Дворце Независимости. На торжественном мероприятии присутствовал и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который впервые за все годы независимости государства не баллотировался на этот пост на минувших выборах.

Нурсултан Назарбаев подал в отставку с должности президента в марте 2019 года. Досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане в воскресенье, 9 июня. Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый от партии Назарбаева Nur Otan, набрал 70,96% голосов избирателей.