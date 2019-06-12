Молдова отозвала своего посла в США ...

Посол Республики Молдова в США Кристина Балан срочно отозвана в Кишинёв для консультаций. Приказ был подписан новым министром иностранных дел Нику Попеску.

По словам главы МИДЕИ, он уже уведомил американские власти о своём решении и предупредил, что “с этого момента любые предпринимаемые Кристиной Балан действия не отражают официальную позицию молдавского правительства”. Послу необходимо быть в Кишинёве 14 июня.

Кристина Балан является вице-председателем Демократической партии Молдовы и одним из самых доверенных лиц олигарха Владимира Плахотнюка, а также управляющей рядом направлений его бизнеса. На должность посла РМ в США она была назначена в мае 2018 года.

Ее имя стало особенно известным в связи с разоблачениями вокруг сделки о приобретении Плахотнюком за бесценок гостиницы «Кодру». 24 декабря 2008 года принадлежащая тогда государству гостиница была продана кипрскому офшору Daranian Holdings Limited. Кристина Балан была представительницей по доверенности этого офшора. Сообщалось, что конечным бенефициаром кипрского офшора Daranian Holdings Limited являлся Владимир Плахотнюк.

Позже была совершена сделка, очень похожая на аферу, когда в 2010 году из уже перешедшей к Плахотнюку гостиницы «Кодру» в «американскую» компанию под руководством «американского» адвоката Плахотнюка – Валентина Гурвица, были выведены около 11,5 миллионов долларов.