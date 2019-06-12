Одиночный протест на приеме в Кремле в присутствии Владимира Путина ...

(ВИДЕО) На организованный в Кремле Прием в честь Дня России, девушка пришла в майке "Я/Мы Иван Голунов" и просидела час напротив президента России Владимира Путина.

Как сообщает Би-би-си, девушку зовут Анна Луганская, признавшаяся журналистам, что пришла на церемонию вместе с отцом, пианистом Николаем Луганским, а также бабушкой и дедушкой.

В то же время, на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, проходившей в это же время в Москве, были задержаны более 400 человек, часть из которых были задержаны только з ато,Ч то были в подобных майках.