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Одиночный протест на приеме в Кремле в присутствии Владимира Путина

Опубликовано : 12 июнь 2019 г. 21:04 | Просмотров: 1183 | Категория: Мир

(ВИДЕО) На организованный в Кремле Прием в честь Дня России, девушка пришла в майке "Я/Мы Иван Голунов" и просидела час напротив президента России Владимира Путина.

Как сообщает Би-би-си, девушку зовут Анна Луганская, признавшаяся журналистам, что пришла на церемонию вместе с отцом, пианистом Николаем Луганским, а также бабушкой и дедушкой.

В то же время, на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, проходившей в это же время в Москве, были задержаны более 400 человек, часть из которых были задержаны только з ато,Ч то были в подобных майках.




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