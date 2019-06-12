Американские СМИ: Администрация Трампа должна не дать Плахотнюку себя одурачить ...

Сейчас у Молдовы появился хрупкий шанс очистить политическую систему от олигархов, коррупционеров и преступников, однако ей требуется больше поддержки со стороны международных партнёров, чем было до сих пор.

Авторитетное американское издание The Washington Post посвятило одну из статей анализу политического кризиса в Молдове. По мнению автора публикации, узурпировавший власть олигарх Владимир Плахотнюк через своих лоббистов убеждает власти США в том, что он “прозападный” и “антипутинский”, однако администрации Трампа не стоить обманываться на его счёт.

Сформированное большинство и правительство приступили к антиолигархическим реформам, и если они будут успешными, то “Молдова поддержит волну борьбы с коррупцией в своем регионе”, уверен автор.

“Соседняя Румыния только что заключила в тюрьму своего самого влиятельного политика Ливиу Драгня, который использовал свой контроль над предыдущим правительством, чтобы изменить антикоррупционные законы для своей личной выгоды. В марте Словакия избрала президента-реформатора после нескольких месяцев протестов против коррупции. И наконец, огромные демонстрации в Праге в последние недели потребовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша, который обвиняется в мошенничестве, хоть и отрицает это”, - говорится в публикации WP.

Лоббисты Плахотнюка, по наблюдениям автора статьи, изображают его антироссийским, прозападным. Между тем он пытался заключить сделку с пропутинскими социалистами. Отчаянно пытаясь заручиться поддержкой администрации Трампа, правительство Плахотнюка объявило, что переносит молдавское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также о том, что отдает посольству США огромный участок столичной собственности. Однако все эти уловки не должны одурачить администрацию Трампа.

“До сих пор Государственный департамент занимал осторожную позицию, призывая уважать результаты последних парламентских выборов. Ведущий государства Евросоюза, включая Великобританию, Францию ​​и Германию, пошли дальше, полностью поддержав новую антикоррупционную коалицию. Соединенные Штаты должны присоединиться к ним”, - говорится в завершение статьи The Washington Post.