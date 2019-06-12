Путин пообещал поддержку конституционным властям Молдовы ...

Заявления были сделаны в интервью телеканалу “Мир”

"Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё что угодно. Заработали на молдавском народе деньги и пустили их на то, чтобы укреплять своё благополучие и рычаги влияния на государство", - отметил российский лидер.

Он также пообещал оказывать поддержку Игорю Додону, его партии и их партнёрам по правящей коалиции.

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать", - заверил Владимир Путин.