Два генерала полиции уволены в связи с `делом Ивана Голунова` ...

13 июня отстранены от должностей два высокопоставленных чиновника: начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин, а также генерал-майор полиции Андрей Пучков, глава управления, возбудившего против Голунова уголовное дело. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин, сообщает Euronews.

Журналист-расследователь интернет-издания “Медуза” Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты. Под давлением общественности 11 июня все обвинения были сняты и журналист отпущен на свободу. Несмотря на это сторонники Голунова вышли 12 июня на митинг в его поддержку и планируют продолжать акции.