Врачи выступают в поддержку законной власти ...

Коллектив больницы села Карпинены объявил о поддержке парламентского большинства и правительства Майи Санду.

Документ, подписанный 22 медиками, был направлен 13 июня в редакцию портала Unimedia.

Сотрудники больницы объявили, что поддерживают новое правительство во главе с Майей Санду, а также сформированное депутатами парламентское большинство и спикера Зинаиду Гречаную.