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Врачи выступают в поддержку законной власти

Опубликовано : 13 июнь 2019 г. 15:03 | Просмотров: 209 | Категория: Власть

Коллектив больницы села Карпинены объявил о поддержке парламентского большинства и правительства Майи Санду.

Документ, подписанный 22 медиками, был направлен 13 июня в редакцию портала Unimedia.

Сотрудники больницы объявили, что поддерживают новое правительство во главе с Майей Санду, а также сформированное депутатами парламентское большинство и спикера Зинаиду Гречаную.

 


Метки к статье: Карпинены, коллектив врачей, законная власть, поддержка, заявление

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