Врачи выступают в поддержку законной власти
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Коллектив больницы села Карпинены объявил о поддержке парламентского большинства и правительства Майи Санду.
Документ, подписанный 22 медиками, был направлен 13 июня в редакцию портала Unimedia.
Сотрудники больницы объявили, что поддерживают новое правительство во главе с Майей Санду, а также сформированное депутатами парламентское большинство и спикера Зинаиду Гречаную.
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