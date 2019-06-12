МЕНЮ
Twitter
﻿ 135
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:06  

Самоуправство Филипа может рассорить Молдову с арабскими странами

15:03  

Врачи выступают в поддержку законной власти

14:16  

Два генерала полиции уволены в связи с `делом Ивана Голунова`

11:54  

Путин пообещал поддержку конституционным властям Молдовы

10:51  

Американские СМИ: Администрация Трампа должна не дать Плахотнюку себя одурачить

12.06.2019  

Одиночный протест на приеме в Кремле в присутствии Владимира Путина
все новости

Самоуправство Филипа может рассорить Молдову с арабскими странами

Опубликовано : 13 июнь 2019 г. 16:06 | Просмотров: 552 | Категория: Мир

Решение о переносе молдавского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, принятое нелегитимным правительством Павла Филипа, вызвало резкое осуждение в арабском мире.

Лига Арабских государств осудила это решение и призвала Молдову изменить свою позицию. Организация также предупредила, что упомянутое решение может негативно сказаться на международной правовой системе и на отношениях с арабскими странами.

“Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и соответствующих резолюций международной законности”, - говорится в сообщении лиги. Отмечается также, что решение о переносе посольства является прямой угрозой для палестинского народа.

“Будучи оккупированной арабской территорией, священный город Аль-Кудс (арабское название Иерусалима – ред.) останется критерием для оценки отношений между арабскими странами и другими странами мира”, - гласит текст декларации.

Напомним, несколько дней назад глава нелегитимного молдавского правительства Павел Филип в попытке выторговать благосклонность госдепа США объявил, что Молдова переносит своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также передаёт американскому посольству участок в центре Кишинёва, где расположен Республиканский стадион.


Метки к статье: Иерусалим, США, Лига арабских государств, перенос посольства, осуждение

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Самоуправство Филипа может рассорить Молдову с арабскими странами

Самоуправство Филипа может рассорить Молдову с арабскими странами ...

Просмотров: 559
Два генерала полиции уволены в связи с `делом Ивана Голунова`

Два генерала полиции уволены в связи с `делом Ивана Голунова` ...

Просмотров: 377
Путин пообещал поддержку конституционным властям Молдовы

Путин пообещал поддержку конституционным властям Молдовы ...

Просмотров: 541
Американские СМИ: Администрация Трампа должна не дать Плахотнюку себя одурачить

Американские СМИ: Администрация Трампа должна не дать Плахотнюку себя одурачить ...

Просмотров: 3763
Одиночный протест на приеме в Кремле в присутствии Владимира Путина

Одиночный протест на приеме в Кремле в присутствии Владимира Путина ...

Просмотров: 6368
Избранный президент Казахстана официально вступил в должность

Избранный президент Казахстана официально вступил в должность ...

Просмотров: 308
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12595
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 37962
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35943
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14089
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 100176
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81795
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 70124
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58035
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44634
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42428
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38170
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36347
ВЛАСТЬ
Врачи выступают в поддержку законной власти

Врачи выступают в поддержку законной власти

12.06.2019  Клан Плахотнюка не намерен подчиняться решениям Венецианской комиссии
12.06.2019  Сторонники Демпартии Плахотнюка пользуются в своих акциях палатками МВД
11.06.2019  С третьей попытки Румыния признала новое правительство Молдовы
ЛЮДИ
У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Клан Плахотнюка не намерен подчиняться решениям Венецианской комиссии

Клан Плахотнюка не намерен подчиняться решениям Венецианской комиссии

11.06.2019  Павел Филип тиражирует правовую безграмотность
11.06.2019  Нарушившие закон судьи Конституционного суда обрушились с обвинениями
09.06.2019  Узурпировавший власть Плахотнюк обвинил новое правительство в узурпации



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (101)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker