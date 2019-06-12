Самоуправство Филипа может рассорить Молдову с арабскими странами ...

Решение о переносе молдавского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, принятое нелегитимным правительством Павла Филипа, вызвало резкое осуждение в арабском мире.

Лига Арабских государств осудила это решение и призвала Молдову изменить свою позицию. Организация также предупредила, что упомянутое решение может негативно сказаться на международной правовой системе и на отношениях с арабскими странами.

“Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и соответствующих резолюций международной законности”, - говорится в сообщении лиги. Отмечается также, что решение о переносе посольства является прямой угрозой для палестинского народа.

“Будучи оккупированной арабской территорией, священный город Аль-Кудс (арабское название Иерусалима – ред.) останется критерием для оценки отношений между арабскими странами и другими странами мира”, - гласит текст декларации.

Напомним, несколько дней назад глава нелегитимного молдавского правительства Павел Филип в попытке выторговать благосклонность госдепа США объявил, что Молдова переносит своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также передаёт американскому посольству участок в центре Кишинёва, где расположен Республиканский стадион.