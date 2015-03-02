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Юрий Мунтян: В Молдове более чем достаточно людей, достойных поста Генпрокурора

Опубликовано : 14 июнь 2019 г. 10:18 | Просмотров: 1097 | Категория: Аналитика сети

Бывший депутат парламента Юрий Мунтян прокомментировал намерения депутатов внести в Закон о прокуратуре поправки, предусматривающие возможность назначения Генеральным прокурором иностранца.

В своей заметке “О чужих пророках” Мунтян призвал народных избранников не бояться своих сограждан.

“Если верить прессе, новая власть готовит изменения в закон "О прокуратуре" для приглашения какого-то высокостатусного "гастарбайтера" на должность Генерального Прокурора Республики Молдова.

Не пошлите, не позорьтесь и не бойтесь своих сограждан! В нашей стране честных людей абсолютное большинство. Вы, ведь, об этом, не переставая и с нарастающим упорством, говорите в расчете на их же поддержку. Полагаю, из оставшихся 3 миллионов страна в состоянии найти более чем достаточное количество подобающих кандидатов.

Я, например, знаю, как минимум, одного. Сержант газнийского спецназа ВДВ ВС СССР Василий Антонович Левицкий. Уроженец села Московей, Кагульского района. За 2 года службы в Афганистане участвовал в более чем 250 боевых рейдах. В том числе в захвате крупнейшего за всю афганскую войну каравана с оружием, боеприпасами и валютой, предназначенной для моджахедов. Неоднократно награждён. В течение более чем 20 лет служил в органах прокуратуры РМ. Честно и результативно ловил всяческих воров и бандитов без указаний "сверху" или, тем паче, "из-за границы". Что послужило основанием для конфликта с неким Харунженом, который, в конечном итоге, настоял на его увольнении, угрожая служебными репрессиями сотрудникам всего соответствующего отдела. И таких, как Левицкий много, очень много и они любят эту страну не меньше, чем Вы”, - пишет экс-депутат, обращаясь к правящей коалиции. Он также призывает депутатов быть готовыми к росту предложений со стороны простых граждан.

“В заключение, добавлю для сведения нового парламентского большинства ещё кое-что. По мере роста доверия к Вам со стороны народа, Вы очень скоро начнёте получать с каждым днём всё большее число предложений от простых граждан. За последние 10 лет их накопилось немало. И дальше будет только больше. Постарайтесь быть готовыми к этому. И главное соответствовать качествам, которые граждане будут в Вас предполагать”, - резюмирует Юрий Мунтян.


Метки к статье: Юрий Мунтян, правящая коалиция, Закон о прокуратуре, Генеральный прокурор

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