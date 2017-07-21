В Беларуси казнён убийца трёх человек ...

Как сообщает белорусский правозащитный центр “Весна”, приговор в отношении убийцы трёх человек, 44-летнего Александра Жильникова приведён в исполнение (расстрел), в камере смертников ожидает своего часа еще один причастный к этому делу осуждённый – Вячеслав Сухарко. Адвокат казнённого узнал об исполнении приговора уже по факту: во время очередного визита к подзащитному ему сообщили, что осуждённый расстрелян.

Преступление было совершено в декабре 2015 года: в собственной квартире были убиты парень и девушка. В ходе следствия выяснилось, что бывшая возлюбленная убитого не хотела мириться с тем, что он ушёл к другой, и решила проучить соперницу. Она договорилась в Жильниковым и Сухарко, что они “отправят девушку в больницу”, однако мужчины, будучи в нетрезвом состоянии, перестарались и в итоге убили и девушку, и парня. Сразу после задержания стало известно, что мужчины также расправились с владельцем квартиры, которую один из них снимал.

В 2017 году убийц приговорили к пожизненному заключению, однако впоследствии Верховный суд отправил дело на пересмотр, и в итоге оба получили расстрельный приговор. Заказчицу суд приговорил к 12 годам тюремного заключения.

Организация Amnesty International выступила с призывом к людям со всего мира обратиться к белорусским властям с просьбой отменить расстрелы, объявить мораторий на исполнение смертных приговоров и заменить смертную казнь лишением свободы. С 1990 года в Беларуси к смертной казни были приговорены 400 человек, лишь один из них добился помилования.