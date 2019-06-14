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Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа
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Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа

Опубликовано : 14 июнь 2019 г. 12:20 | Просмотров: 2146 | Категория: Власть, Криминал

Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка направила аккредитованным в Молдове посольствам письмо, в котором настаивает, что объявленное вне закона правительство во главе с Павлом Филипом является "единственно легитимным" правительством.

Об этом сообщает телеканал TV8, предоставив копию письма ДПМ.

Как указано в письме Демпартии, Временное соглашение между Партией социалистов и Блоком ACUM о создании парламентского большинства было "незаконно достигнуто" главой государства от имени социалистов.

По мнению Демпартии, решения полностью подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку Конституционного суда "не могут быть проигнорированы". "В соответствии с этими решениями в стране есть легитимное правительство, возглавляемое Павлом Филипом, несмотря на то, что его компетенции ограничены, есть распущенный парламент и президент, который должен быть уволен в отставку", - говорится в письме Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Кроме того, в письме отказывающейся мирно передавать власть партии отмечается, что "за рубежом может сложиться впечатление, что в Республике Молдова якобы существуют "два правительства". В то же время, согласно Конституционному суду, в Кишиневе есть единственное легитимное правительство – то, которое возглавляет премьер Павел Филип, которое подчинилось решениям Суда. Более того, Суд постановил также 9 июня, что президент Игорь Додон должен быть временно отстранен от должности, после того как он отказался распустить парламент в установленные законом сроки. Таким образом, премьер-министр Павел Филип временно принял на себя обязанности президента, назначив дату досрочных выборов на 6 сентября", - отмечается в письме Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

В письме ничего не написано о том, что легально сформированное парламентское большинство объявило вне закона продолжающий занимать Дом правительства кабинет министров во главе с бывшим премьером Павлом Филипом.

Ранее уже сообщалось, что бывшее правительство Демпартии, отказываясь передавать власть новому правительству Майи Санду, заблокировали здания министерств и Дома правительства.


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