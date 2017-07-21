В ООН обеспокоены массовыми арестами на протестах в Казахстане ...

В четверг офис ООН по правам человека выступил с заявлением, в котором выражается обеспокоенность массовыми задержаниями в Казахстане во время мирных акций протеста.

Манифестанты заявляли о нарушениях при подведении итогов президентских выборов, на которых победу одержал Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый от партии экс-президента Нурсултана Назарбаева. Участники акции также требовали признать выборы недействительными. Люди начали выходить на улицы ещё в день голосования – 10 июня, волнения не стихали вплоть до инаугурации Токаева 12 июня.

За несколько дней в Нур-Султане, Алмате и Шымкенте было арестовано не менее тысячи человек. Очевидцы утверждают, что стражи порядка неоднократно задерживали даже случайных прохожих, не имевших отношения к протестам.

Вступивший в должность президент, в свою очередь, допустил, что на участках могли быть нарушения, пообещал провести подробный анализ и в случае подтверждения принять организационные меры. Он также сообщил, что в настоящий момент проводится работа по анализу требований демонстрантов.

Как сообщает Euronews, массовыми задержаниями обеспокоена и правозащитная организация Human Rights Watch, а наблюдатели миссии ОБСЕ, комментируя итоги президентских выборов в стране, заявили о явных нарушениях при голосовании.