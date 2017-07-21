Автомобиль американского посла замечен у офиса Демпартии
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14 июня в центральном офисе ДПМ в Кишинёве состоялось заседание Национального политического совета партии.
Издание Unimedia сообщает, что мероприятие посетил посол США в Молдове Дерек Хоган. Журналисты сфотографировали припаркованный у офиса автомобиль дипломата. Сообщается, что машина подъехала к зданию к 13.00: на это время был назначен брифинг по итогам заседания. Позже он был перенесён на 17.30.
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