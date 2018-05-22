25 прокуроров отказались подписывать обращение подчиненной олигарху Плахотнюку Прокуратуры ...

Контролируемая лидером Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком прокуратура распространила обращение к международным структурам, в котором настаивает на "аполитичности" прокуратуры и ее "служении Гражданину".

По мнению подписавших обращение прокуроров, требование новых властей Молдовы о выведении прокуратуры из-под полного контроля Демпартии являются попыткой "ослабить независимость прокуратуры Республики Молдова и политически ее подчинить".

Это обращение направлено в целый ряд международных специализированных структур.

На фоне известной всему обществу подчиненности прокуратуры интересам олигарха Владимира Плахотнюка, прокуроры цинично заявляют, что "Прокуратура Республики Молдова является исключительно аполитичной структурой, которая была, есть и всегда останется на службе Гражданина, а верховенство Права является основой нашей деятельности".

Более того, в обращении указывается, что прокуроры "взяли на себя полную ответственность" никогда не отступать от постоянно игнорируемого ими конституционного постулата, согласно которому "Прокуратура является самостоятельным публичным учреждением в системе судебной власти, содействующим осуществлению правосудия, защите прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства посредством уголовного производства и иных предусмотренных законом производств".

Прокуроры считают, что система прокуратуры достаточно реформирована, а все законы, предусматривающие реформу прокуратуры и создание имеющих самую негативную репутацию в обществе и возглавляемые людьми из окружения Плахотнюка – Прокуратуры по борьбе с коррупцией и Прокуратуры по особо важным делам и борьбе с оргпреступностью – были проголосованы только после одобрения Венецианской комиссии Совета Европы.

В этой связи прокуроры пишут, что "подают сигнал тревоги вокруг всего, что творится вокруг нашего учреждения и изо всех сил заявляем, что не допустим запугиваний посредством давления со стороны политического класса, а напротив, объединимся во имя защиты конституционных принципов, которые определяют нашу деятельность – автономия, независимость и беспристрастность, с тем чтобы они остались священными и нетронутыми".

В пресс-релизе прокуратуры уточняется, что обращение подписали 612 из общего числа в 637 прокуроров, работающих в системе прокуратуры. Прокуратура пока не сообщала, по каким причинам 25 прокуроров отказались подписывать обращение.

Ранее неоднократно сообщалось, что Прокуратура Молдовы полностью подчинена интересам олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, окотрый под видом реформы органов прокуратуры утвердил в руководящих должностях лично преданных ему людей, а также входящих в его ближайшее окружение прокуроров (Н.Китороагэ, В.Морарь, А.Бецишор и др.). В последние годы прокуроры были прямо замешаны в открытии и производстве целого ряда политических дел и уголовных преследований в отношении неугодных властям политиков и общественников.

Кроме всего прочего, пользуясь своим статусом и безнаказанностью, практически абсолютное большинство прокуроров завладели несоответствующей их официальным доходам собственностью. Часть из них была публично обвинена в рейдерском захвате частной собственности.

После установления новой власти в Молдове, было объявлено о намерении изменить законодательные рамки с целью возможности увольнения и привлечения к уголовной ответственности коррумпированных и совершивших уголовные преступления прокуроров, в первую очередь, генерального прокурора Эдуарда Харунжена.