FLASH // Партия Плахотнюка отказалась от власти в Молдове
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Под давлением международного сообщества и молдавской общественности, Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила об отказе от власти.
Как сообщил на специально проведенном в пятницу брифинге вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь, правительство Павла Филипа покинет правительство и правительственные здания, начиная с пятницы, 14 июня.
С 8 июня, Демпартия продолжала незаконно удерживать власть, отказываясь передавать ее легитимному правительству Майи Санду.
Чеботарь не сообщил, где находится сам Плахотнюк.
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