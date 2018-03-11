FLASH // Партия Плахотнюка отказалась от власти в Молдове ...

Под давлением международного сообщества и молдавской общественности, Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила об отказе от власти.

Как сообщил на специально проведенном в пятницу брифинге вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь, правительство Павла Филипа покинет правительство и правительственные здания, начиная с пятницы, 14 июня.

С 8 июня, Демпартия продолжала незаконно удерживать власть, отказываясь передавать ее легитимному правительству Майи Санду.

Чеботарь не сообщил, где находится сам Плахотнюк.