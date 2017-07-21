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Причиной крушения самолёта SSJ-100 в Шереметьево стало попадание молнии

Опубликовано : 14 июнь 2019 г. 18:13 | Просмотров: 479 | Категория: Мир

Обнародован предварительный отчет специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.

Согласно выводам международных экспертов, на потерпевшем крушение лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. После удара молнии автопилот отключился и системы самолета перешли на ручное управление.

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир самолета оценивал ситуацию как штатную. Диспетчер дал экипажу указание снижать высоту до 900 м и разворачиваться. На вопрос диспетчера, необходима ли помощь, пилот сообщил отрицательно.

"Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. [...] Произошёл подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром", - цитирует отчёт экспертов BBC.

В результате аварийной посадки горящего пассажирского самолета SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск погиб 41 человек из 78-ми находившихся на борту. Вечером 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.


Метки к статье: Sukhoi Superjet, катастрофа, шереметьево, отчет, молния

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