Причиной крушения самолёта SSJ-100 в Шереметьево стало попадание молнии ...

Согласно выводам международных экспертов, на потерпевшем крушение лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. После удара молнии автопилот отключился и системы самолета перешли на ручное управление.

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир самолета оценивал ситуацию как штатную. Диспетчер дал экипажу указание снижать высоту до 900 м и разворачиваться. На вопрос диспетчера, необходима ли помощь, пилот сообщил отрицательно.

"Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. [...] Произошёл подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром", - цитирует отчёт экспертов BBC.

В результате аварийной посадки горящего пассажирского самолета SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск погиб 41 человек из 78-ми находившихся на борту. Вечером 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.